POL-PDLD: Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss Landau in der Pfalz, Offenbach an der Queich Freitag, 31.10. - 01.11.2023, 17:30 - 05:00 Uhr

Landau (ots)

Im Verlauf des Freitagabends und des frühen Samstagmorgens kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau zu insgesamt drei Unfälle, bei denen der jeweilige Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Zunächst wurde gegen 17:30 Uhr durch einen Fahrzeughalter im Nauweg in Landau gemeldet, dass jemand gegen sein geparktes Fahrzeug gefahren sei und sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernt habe. Der 64-jährige Fahrzeugführer konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er räumte ein, zum Unfallzeitpunkt gefahren zu sein. Hierbei konnte jedoch mittels Atemalkoholtest eine Alkoholisierung von 1,03 Promille festgestellt werden. Daher wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Er muss sich nun wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr", sowie "Unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit" verantworten.

Gegen 18:15 Uhr wurde ein weiterer Unfall auf einem Tankstellengelände in der Neustadter Straße in Landau gemeldet. Der Unfallverursacher war beim Rückwärtsfahren auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Vor Ort wurden die Personalien ausgetauscht: Als die Fahrzeughalterin des geparkten Fahrzeuges die Polizei verständigte, fuhr der Unfallversucher davon. Nach eigenen Angaben war er alkoholisiert. Im späteren Verlauf konnte das Fahrzeug dann im Stadtgebiet Landau festgestellt werden. Mit Hilfe der Personenbeschreibung wurde festgestellt, dass der 50-jährige vorherige Fahrzeugführer nun nur noch Beifahrer war. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,27 Promille. Aufgrund des zuvor verursachten Unfalls, wurde auch bei ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr", sowie "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" verantworten.

Um 04:50 Uhr wurde dann schließlich noch ein verunfalltes Fahrzeug auf der Ortsumgehung von Offenbach gemeldet. Die 22-jährige Unfallverursacherin gab vor Ort zunächst an kurzzeitig am Steuer eingeschlafen zu sein, im weiteren Verlauf wurde mittels Atemalkoholtest bei ihr eine Alkoholisierung von 1,18 Promille festgestellt. Auch bei ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun ebenfalls wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" verantworten.

