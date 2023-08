POL-PDKL: schwerer Verkehrsunfall mit flüchtigem Täter

Wolfstein (ots) - Unbekannte nutzen Provisorium aus und entwenden Tabakwaren in erheblicher Menge. In der Nacht auf Montag brachen die Täter in ein Geschäft in der Straße am Ring ein. Aufgrund einer vorherigen Sachbeschädigung waren die Schaufenster nur notdürftig gesichert, was den Einbrechern den Zugang erleichtert hatte. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, welche in der Zeit von 02:00 Uhr bis 07:30 Uhr ...

