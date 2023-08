Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaufensterscheiben eingeschlagen

Wolfstein (ots)

Täter verletzt sich selbst, wird ärztlich versorgt und verbringt Nacht im Gewahrsam. Am Samstagabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein junger Mann in Wolfstein randalieren würde. In der Straße "Am Ring" konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Schaden feststellen. Der Täter befand sich jedoch nicht mehr an der Örtlichkeit. Offensichtlich hatte er sich beim Einschlagen der Scheiben wohl selbst verletzt, da die Streife frische Blutspuren feststellen konnten. Ermittlungen in einem Krankenhaus führte dann zum Täter. Dieser konnte in der Klinik angetroffen werden. Da der alkoholisierte junge Mann bereits zuvor auf der Kerwe aufgefallen war, wurde er mit zur Dienststelle genommen und verbrachte den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle. | pilek

