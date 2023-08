Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den VW-Kombi beschädigt? Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Unfallverursacher macht sich aus Staub. Bereits am letzten Donnerstag hatte der Besitzer seinen weißen Golf in der Hauptstraße zum Parken abgestellt. Als er am Sonntagmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Unfallschaden an der rechten Seite. Offensichtlich hatte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken seinen PKW beschädigt und sich nicht um den Schaden gekümmert. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. | pilek

