POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Noch unbekannte Täter überfielen am Freitagabend in Hochstetten einen 45-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift und raubten Wertgegenstände. Die Polizei sucht hierzu nun Zeugen.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, befand sich der Geschädigte in der Mannheimer Straße alleine zu Hause. Gegen 19.15 Uhr klingelten zwei noch unbekannte mutmaßliche Räuber an der Haustür. Der 45-Jährige öffnete und wurde wohl sofort von den Tätern mit einer Pistole bedroht. Anschließend begaben sich die Verdächtigen mit dem Mann ins Haus, fesselten ihn dort und raubten Wertgegenstände in einem hohen Wert.

Gegen 20.45 Uhr traf eine Familienangehörige den noch immer gefesselten Mann zu Hause an und verständigte die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter.

Von den flüchtigen Personen ist bislang bekannt, dass beide etwa 180 cm groß und schwarz gekleidet waren. Sie hätten Handschuhe und Skimasken getragen. Ein Räuber hätte schwarze Nike-Schuhe mit einem schwarzen Nike-Zeichen getragen. Der zweite Unbekannte trug wohl schwarze Schuhe der Marke Adidas mit weißen Streifen. Beide Männer sprachen offenbar mit russischem Akzent. Ein mutmaßlicher Täter sei mit einer schwarzen Pistole bewaffnet gewesen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666 5555 entgegen.

