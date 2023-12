POL-KA: Zeugen und mögliche Geschädigte nach mehreren Straßenverkehrsgefährdungen auf BAB5 gesucht.

Karlsruhe (ots) - Nach zwei Einbrüchen in einer Bankfiliale und einem Fachgeschäft für Heimtierbedarf in Kürnbach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sucht die Polizei Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich gegen 00:45 Uhr bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Fachgeschäft in der Mühlstraße. Von dort gelangten die Einbrecher mit brachialer Gewalt in ...

