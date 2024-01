Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Streit endet im Krankenhaus

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen um 05:05 Uhr kam es am Bahnhof in Detmold zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach Zeugenaussagen sei der Streit bereits in einem nahegelegenen Club entstanden. Am Bahnhof trafen die beiden Männer aus Detmold dann wieder aufeinander. Ein 23-Jähriger geriet dabei so sehr in Rage, dass er eine Bierflasche nahm und seinem 35-jährigen Kontrahenten gegen den Hinterkopf schlug. Der Täter konnte auch durch die einschreitenden Polizeibeamten nicht beruhigt werden. Zudem war ein normales Gespräch aufgrund dessen Alkoholisierungsgrades nicht möglich. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste der Mann die Nacht über im Gewahrsam der Polizei verbringen. Sein Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold verbracht, wo seine stark blutende Wunde am Kopf behandelt wurde.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell