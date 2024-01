Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Dachstuhl steht in Flammen

Lippe (ots)

Aufmerksame Nachbarn nahmen in der Samstagnacht gegen 03:56 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße An der Oelwiese einen Dachstuhlbrand wahr und alarmierten die Bewohner. Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden. Gegenüber den Polizeibeamten schilderten die beiden über 80-jährigen Hausbesitzer, bereits am Vorabend eine ungewöhnliche Wärmeentwicklung am Kamin festgestellt zu haben. Die Ursache konnte man sich allerdings nicht erklären. Für die Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr Lügde aus allen Stadtteilen an. Unterstützt wurde sie zusätzlich durch die Feuerwehr aus Bad Pyrmont. Insgesamt waren 95 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Haus durch den Brand nun nicht mehr bewohnbar ist.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell