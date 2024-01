Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Überfall nach Kneipenbesuch

Lippe (ots)

Nach dem Besuch einer Bar in der Hauptstraße in Oerlinghausen machte sich ein 26-jähriger Oerlinghauser in der Sonntagnacht um 01:35 Uhr alleine zu Fuß auf den Weg nach Hause. In der Straße Am Kalkofen seien ihm zwei männliche Personen entgegengekommen. Unvermittelt hätten die beiden jungen Männer auf ihn eingeschlagen. Der Oerlinghauser habe daraufhin seine Geldbörse mit 10 Euro Bargeld und einer Bankkarte herausgegeben. Die beiden Personen entfernten sich in ungekannte Richtung. Weitere Einzelheiten zur Tat oder den beiden flüchtigen Männern konnte das Opfer nicht zuletzt aufgrund seines erheblichen Alkoholisierungsgrades nicht machen. Durch die Schläge erlitt der 26-Jährige Gesichtsverletzungen, welche im Klinikum Bielefeld behandelt wurden. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich unter 05231-6090 bei der Kriminalpolizei in Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell