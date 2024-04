Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung vom 28.04.24 für den Bereich des PK Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 26.04.2024 zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr kam es in Damme auf der Straße "Im Hofe", auf Höhe des Schotterparkplatzes zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein geparkter Pkw beschädigte. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2500EUR. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, können sich bei der Polizei Damme (05491-999360) melden.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, den 28.04.2024, wurde zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr ein in der Münsterstraße in Höhe einer Shisha-Bar geparkter Pkw durch einen unbekannten Täter beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Bakum - Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 26.04 - 27.04.2024, ist es in Bakum zu einer Sachbeschädigung gekommen. Der Außenspiegel eines PKWs in der Sackgasse Thüringer Straße ist beschädigt worden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta (04441-9430) oder Bakum (04446-959710) zu melden.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, den 27.04.2024, gegen 16:10 Uhr kann durch die Polizei Vechta ein PKW, Audi SQ5, in Vechta, Ortsteil Langförden kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass die Haftpflichtversicherung des PKWs seit Dezember 2023 erloschen ist und der PKW bereits außerbetrieb gesetzt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wird gegen den 35-jährigen Vechtaer eingeleitet. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell