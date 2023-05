Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 55-jähriger Radfahrer gestürzt und lebensgefährlich verletzt

Lingen (ots)

Am Donnerstag gegen 23.25 Uhr fuhr der 55-jährige Radfahrer den Radweg an der Schüttorfer Straße aus Richtung Emsstraße kommend in Richtung Rheiner Straße. In Höhe der Unterführung Schüttorfer Straße / Am Waldstadion prallte er aus bislang unbekannten Gründen gegen eine Mauer und kam zu Fall. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach ärztlicher Versorgung vor Ort kam er anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

