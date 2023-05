POL-EL: Emsbüren - 64-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freren (ots) - Am 11. Mai zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Scheune in der Bahnhofstraße. Dort entwendeten sie diverse Geräte der Marke "Makita" und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

