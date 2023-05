POL-EL: Freren - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lengerich (ots) - Gestern Abend gegen 22.10 Uhr kam es in Lengerich zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren. Ein 42-jähriger Fahrer eines BMW X3 fuhr in Begleitung seines 12-jährigen Sohnes die Handruper Straße (L60) aus Lengerich kommend in Richtung Handrup. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter ...

mehr