Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Folgemeldung - Angriff auf einen Geldautomaten in Stralsund

Stralsund (ots)

Wie bereits in einer ersten Meldung bekanntgegeben, wurde der Polizei heute am 09.02.2024 gegen 02:45 Uhr telefonisch der Angriff auf einen Geldautomaten gemeldet. Es handelt sich hierbei um einen Automaten der Deutschen Bank im Kniepercenter in Stralsund. Neben der Polizei waren Rettungskräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei konnte am Tatort teilweise Geld sicherstellen. Es wird derzeit jedoch davon ausgegangen, dass weiteres Geld entwendet wurde. Die genaue Schadenssumme ist jedoch noch unklar. Die Ermittlungen werden von den Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam geführt. Zunächst war der Munitionsbergungsdienst vor Ort, um zu prüfen, ob eine weitere Gefährdung besteht. Seitens der Kriminalpolizei erfolgte im Anschluss die Spurensicherung und eine erste Zeugenbefragung. Diese Arbeiten dauern derzeit noch an. Der Schaden am Gebäude ist noch nicht genau zu benennen. Nach derzeitigem Stand ist der dortige Einkaufsmarkt weiter begehbar. Es ist lediglich ein Teil von Gebäude und Parkplatz gesperrt.

Nach Zeugenhinweisen aus der Nacht wurde unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls eine Großfahndung nach zwei dunkel gekleideten Tatverdächtigen in einem dunklen Pkw BMW der 7er Baureihe eingeleitet. Die Fahndung ist inzwischen beendet. Es ist nicht sicher, ob sich die Täter noch in der Region aufhalten oder bereits untergetaucht sind.

Zusammenhänge zu anderen, ähnlichen Fällen von Geldautomatensprengungen in der Region und auch im Bundesgebiet werden geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fluchtfahrzeuges geben können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/2890624, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

