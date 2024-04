Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Montag, den 29.04.2024 gegen Mittag kam es in Bösel an der Friesoyther Straße zu einem räuberischen Ladendiebstahl. Der Täter schubste beim Verlassen den Mitarbeiter des Geschäftes und verletzte diesen. Der Täter flüchtete anschließend mit einem weißen Audi in unbekannte Richtung. Nach Hinweisen auf den Audi, sollte das Fahrzeug gegen 17:10 Uhr in Bösel kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer ergriff umgehend die Flucht und gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. Der 30-jährige Fahrzeugführer konnte schließlich durch die Polizeibeamten des Polizeikommissariats Friesoythe gestellt werden. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Beteiligung an einem Straßenrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Drogen und räuberischem Ladendiebstahls ermittelt. Er wurde vorläufig festgenommen. Gefährdete Verkehrsteilnehmer auf der Strecke von Schlingshöhe bis Bösel sowie im Ort Bösel, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer (04491/9339-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell