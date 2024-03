Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am Samstag, den 16.03.2024, ereignete sich gegen 13:05 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr der B 214. Ein 71-Jähriger beabsichtigte mit seinem VW Tiguan den Kreisverkehr in Richtung der Verdener Landstraße zu verlassen. Hierbei übersah er einen von rechts auf dem Geh- und Radweg befindlichen 71-Jährigen mit seinem Fahrrad. Zwischen den 71-Jährigen kam es zum Verkehrsunfall. Der Fahrradfahrer aus Nienburg wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Tiguan des Sulingers entstand Sachschaden im Wert von 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell