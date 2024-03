Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 24-Jähriger in Ausnahmezustand

Nordhausen (ots)

Am Montag beging ein 24-Jähriger in Nordhausen eine Vielzahl an Straftaten. Zur Mittagszeit suchte, der sich in einem Ausnahmezustand befindliche Mann, einen Baumarkt in der Helmestraße auf. Dort bereicherte er sich im Kassenbereich an verschiedenen Süßigkeiten und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Im Anschluss begab sich der Mann zu einer nahegelegenen Tankstelle, wo er zunächst aus den Warenauslagen abermals Lebensmittel entwendete. Wenig später erpresste er einen Bürger mit einem hölzernen Gegenstand. Der 24-Jährige forderte ihn auf ihm das Fahrzeug zu überlassen. Mit dem beschriebenen Tatmittel wirkte der Mann gegen den 60-Jährigen Fahrzeugbesitzer ein und verletzte ihn schwer. Durch das Einschreiten eines Tankstellenmitarbeiters konnte der Raub des Autos verhindert werden. Anschließend betrat der Täter das Gelände eines Autohauses und forderte erneut Personen unter Androhung von Gewalt mit dem Holzknüppel auf, ihm Fahrzeuge oder Wertgegenstände zu überlassen. Im Bereich des Autohauses kam es ebenso, wie nachfolgend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Helmestraße, zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos.

Auf dem Parkplatz des genannten Marktes kam es zur Festnahme des 24-Jährigen durch Polizeikräfte. Hierbei hielt er noch immer das oben genannte Tatmittel in den Händen und beabsichtigte es gegen die Polizeibeamten einzusetzen. Ein 38-Jähriger Polizeibeamter wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

Gegenwärtig werden durch die Kriminalpolizeiinspektion und den Inspektionsdienst Nordhausen die Vielzahl der Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts des schweren Raubs, räuberischer Erpressung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte abgearbeitet.

Noch am Dienstag soll in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen die Untersuchungshaft gegen den polizeibekannten Mann beim zuständigen Gericht beantragt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell