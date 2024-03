LPI-NDH: Münzgeld aus Zigarettenautomat entwendet

Udersleben (ots) - In der vergangenen Nacht stand kurz nach 00.30 Uhr ein Transporter in Flammen, der in der Tilledaer Straße abgestellt war. Der Mercedes brannte vollständig aus. Durch den Brand wurden zudem die Fassade und Teile des Dachkastens eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 35000 Euro. Am Gebäude entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur ...

mehr