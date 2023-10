POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Hemer (ots) - Eine 70-jährige Hemeranerin wurde am Dienstag in einem Discounter an der Stephanstraße bestohlen. Während des Bezahlens an der Kasse muss ihr jemand die Geldbörse aus der Handtasche genommen haben. Erst daheim stellte sie fest, dass das Portemonnaie nicht mehr da war. Am nächsten Tag erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter vor Taschendieben, die vor allem in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. ...

