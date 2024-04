Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

In der Zeit von Sonntag, 28. April 2024, gegen 22:00 Uhr bis Montag, 29. April 2024, 08:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen im Garten abgestellten Rasenmäher sowie einen Baustellenradio. Der Schaden wurde auf 700,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Sonntag, 28. April 2024, 20:00 Uhr bis Montag, 29. April 2024, 08:00 Uhr auf ein Grundstück in der Friedrich-Taphorn-Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den dortigen Kellerräumen. Hier entwendeten sie diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Rauchentwicklung im Mehrparteienhaus

Am Montag, 29. April 2024, gegen 05:50 Uhr meldete ein Anwohner eine Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilenhauses in der Lüscher Straße. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 27. April 2024, 22:30 Uhr bis Montag, 29. April 2024, 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Steinelemente eines Grundstückzaunes im Eschweg. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Fahren unter dem Einfluss von Cannabis

Am Montag, 29. April 2024, 08:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Borringhauser Straße, obwohl er unter dem Einfluss von THC stand. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 29. April 2024, 08.55 Uhr befuhr eine 55-jährige aus Vechta mit einem Pkw die Straße Kuhmarkt. Als die 55-jährige nach links in die Eschstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von 300,00 EUR.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 29. April 2024, 15:50 Uhr, befuhr eine 61-jährige Frau aus Steinfeld mit ihrem Pkw die Langweger Straße in Fahrtrichtung Brockdorfer Straße. In Höhe der Einmündung An der Urlage beabsichtigte die vor ihr fahrende 59-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw nach links abzubiegen. Dies bemerkte die 61-Jährige zu spät, es kam zum Unfall. Beide werden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 10.000,00 Euro geschätzt.

