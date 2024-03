Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Tötungsdelikt in der Gemeinde Schmelz

Ermittlungen der Polizei Saarland laufen auf Hochtouren

Saarbrücken (ots)

Schmelz. Am heutigen Samstagvormittag (23. März 2024, ca. 11:00 Uhr) wurde die Polizei des Saarlandes über ein Tötungsdelikt in der Gemeinde Schmelz informiert. Ein 37 Jahre alter Mann wurde in einer Wohnung tot aufgefunden.

Eine Zeugin wählte gegen 11:00 Uhr den Polizeinotruf. Einsatzkräfte der Operativen Einheit sowie der Polizeiinspektion Lebach und der Polizeiinspektion Saarlouis fanden den Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, welcher sich aus beruflichen Gründen im Saarland aufhielt, leblos vor.

Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Bei wesentlichen Ereignissen wird nachberichtet.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell