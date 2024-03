Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Gemeinsame internationale Kontrolle der Verkehrspolizei an der A 8

Erfolgreiche Zusammenarbeit von neun verschiedenen Behörden und Organisationen

Bild-Infos

Download

Saarbrücken/Heusweiler (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20. März 2024) führten die Spezialisierten Verkehrsüberwachungsgruppen der Verkehrspolizei des Landespolizeipräsidiums in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr eine Schwerlastkontrolle auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen durch.

Die viereinhalbstündige Kontrolle auf der Park- und Rastanlage Kutzhof wurde von insgesamt 36 Einsatzkräften und Sachverständigen durchgeführt. An der Kontrolle nahmen Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz (Schwerlastkontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste Wittlich), der Bundespolizei, dem Hauptzollamt Saarbrücken, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz sowie drei Kollegen der Police de la Route Luxemburg teil.

Bei der ganzheitlichen Überprüfung von insgesamt 58 Schwerverkehrsfahrzeugen stellten die Kontrollkräfte vor Ort 22 Ordnungswidrigkeiten, insbesondere gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr, abfall- und gefahrgutrechtliche Bestimmungen sowie gegen weitere verkehrsrechtliche Vorschriften (wie z. B. mangelhafte Ladungssicherung, Überschreitung der zulässigen Abmessungen, fehlende Berufskraftfahrerqualifikation, Nichtentrichten der LKW-Maut) fest und ahndeten die Verstöße. Bis zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen- und verkehrssicheren Zustandes der jeweiligen Fahrzeuge wurde drei Fahrzeugführern vorrübergehend die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 28-jährigen Fahrer aus Deutschland und den Halter eines LKW wurden Strafverfahren wegen des Fahrens- sowie des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vom Dach eines bulgarischen Sattelzuges tropfte während der Kontrolle Dieselkraftstoff. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer zuvor in Luxemburg getankt hatte und den Kraftstoff in einem dafür ungeeigneten Kanister auf dem Dach der Fahrerkabine transportierte. Ein Abschleppunternehmen musste auf Kosten des Verursachers den ausgetretenen Kraftstoff auffangen, entsorgen und die Einsatzstelle säubern. Gegen den 36-jährigen Fahrer aus Bulgarien wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Das Hauptzollamt Saarbrücken stellte bei einer Fahndungsüberprüfung einen noch offenen Bußgeldbetrag (in Höhe von 140 Euro) fest, welcher unmittelbar vor Ort vollstreckt wurde.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell