POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten für die 12. KW 2024

Saarbrücken (ots) - Am heutigen Donnerstag (29. Februar 2024) vollstreckten die Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums einen Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls gegen einen 48-jährigen Iraker. Der Mann sitzt mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt. Nach einem Gerichtsverfahren im Jahr 2022 wurde der Mann aus dem Irak zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Seine Haftstrafe trat er jedoch nie an. ...

