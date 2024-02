Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Zielfahnder erfolgreich

Haftbefehl in Mettlach vollstreckt

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Donnerstag (29. Februar 2024) vollstreckten die Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums einen Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls gegen einen 48-jährigen Iraker. Der Mann sitzt mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt.

Nach einem Gerichtsverfahren im Jahr 2022 wurde der Mann aus dem Irak zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Seine Haftstrafe trat er jedoch nie an. Stattdessen verhielt er sich äußerst konspirativ und hielt sich an verschiedenen Orten im Saarland vor den Sicherheitsbehörden versteckt.

Durch intensive Ermittlungen spürten Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums den 48-Jährigen schließlich in einem Wohnhaus in Mettlach auf. Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Operativen Einheit und der Polizeiinspektion Merzig vollstreckten sie am heutigen Vormittag den Haftbefehl gegen den rechtskräftig Verurteilten.

Beim Eindringen der Einsatzkräfte in das Wohnhaus versteckte sich der Gesuchte in einem Verschlag in einer Dachschräge im Dachgeschoss des mehrgeschossigen Anwesens. Obwohl sein Komplize noch Möbel vor diese Dachschräge stellte, konnte der Gesuchte nach kurzer Zeit lokalisiert und festgenommen werden.

Im Anschluss wurde der Festgenommene zur Justizvollzugsanstalt in Saarbrücken verbracht.

