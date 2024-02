Saarbrücken/Saarlouis (ots) - Am vergangenen Freitagabend (23.02.2024) fiel Einsatzkräften der Verkehrspolizei gegen 23:15 Uhr im Bereich der Brückenstraße in Saarlouis ein VW Polo auf, an dem zwei unterschiedliche Saarlouiser Kreiskennzeichen angebracht waren. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers ...

mehr