Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Autofahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird eine Autofahrerin oder ein Autofahrer, die/der am Mittwoch, 14.2.2024, 7.20 Uhr an einem Unfall auf der Feidiekstraße in Freckenhorst beteiligt war. Die oder der Unbekannte fuhr in Höhe des Sportplatzes an einer Fahrradfahrerin vorbei, die in Richtung Warendorf unterwegs war. Aufgrund des geringen Seitenabstands wich die Schülerin nach rechts aus und stürzte auf dem matschigen Untergrund. Die oder der Unfallbeteiligte hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden der Jugendlichen. Da diese im ersten Moment signalisierte, dass alles in Ordnung sei, trennten sich die Beteiligten ohne Personalien auszutauschen. Später stellte die 14-Jährige eine Verletzung fest, die ambulant behandelt wurde. Angaben zur Fahrerin oder zum Fahrer sowie zum Pkw kann die Freckenhorsterin nicht machen. Daher werden die oder der Unfallbeteiligte sowie Zeugen gebeten, sich bei der Polizei ein Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

