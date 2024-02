Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zwei verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 14.02.2024, um 21:15 Uhr, kam es auf der L811 zwischen Sendenhorst und Alverskirchen in Höhe der Anschrift Elmenhorst 1 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Sendenhorst befuhr mit ihrem Pkw die L811 aus Richtung Alverskirchen kommend in Richtung Sendenhorst. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 32-Jährige kurz vor einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Leitpfosten. Im Kurvenbereich kam es anschließend zur Kollision zwischen dem Pkw der Sendenhorsterin und dem Pkw einer 50-jährigen Fahrzeugführerin aus Everswinkel, die die L811 von Sendenhorst kommend in Richtung Alverskirchen befuhr. Durch die Kollision wurden beide Pkw in den angrenzenden Straßengraben geschleudert und stark beschädigt. Die 32-jährige Sendenhorsterin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw geborgen werden und wurde anschließend mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 50-jährige Everswinklerin wurde ebenfalls verletzt. Sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Die beiden beteiligen Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn der L811 durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung des Unfallaufnahmeteams der Polizei Münster. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten blieb die L811 für ca. 7 Stunden komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,00 EUR.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell