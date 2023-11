BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Mit Haftbefehl gesuchter Mann belästigt schlafende Frau

Köln (ots) - Mit Beschluss vom Amtsgericht Bonn fahndet die Bundespolizei nach einem Unbekannten, der im Juni dieses Jahres eine 25-jährige im Regionalexpress 9 sexuell belästigt haben soll. Am 7. Juni 2023 benutzte die Geschädigte den Regionalexpress 9 in Richtung Aachen. Am Bahnhof Siegburg setzte sich gegen ...

