Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Bundespolizei bittet um Mithilfe: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung

Köln (ots)

Mit Beschluss vom Amtsgericht Bonn fahndet die Bundespolizei nach einem Unbekannten, der im Juni dieses Jahres eine 25-jährige im Regionalexpress 9 sexuell belästigt haben soll.

Am 7. Juni 2023 benutzte die Geschädigte den Regionalexpress 9 in Richtung Aachen. Am Bahnhof Siegburg setzte sich gegen 20:00 Uhr ein Unbekannter neben die Frau, ergriff mehrfach ihre Hand und legte diese gemeinsam mit seiner in ihren Schritt. Des Weiteren ergriff der Mann das Bein der Geschädigten, hob dieses hoch und küsste ihren nur mit einer Sandale bekleideten Fuß.

Die Geschädigte zeigte den Beschuldigten an.

Nun wird öffentlich mit Bildern nach dem Tatverdächtigen gesucht. Die Bilder und Informationen können auf der Internetseite der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) oder direkt unter nachfolgendem Link abgerufen werden.

https://t1p.de/xxbto

Beschreibung des Unbekannten:

-südländisches Äußeres, 3-Tage-Bart, braune Augen, schwarze kurze lockige Haare

-EA7/Emporio Armani Jacke in grau/schwarz, graue Jogginghose, schwarze Turnschuhe, schwarze Umhängetasche

Die Bundespolizei bittet um mediale Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung und fragt:

-Wer kennt diesen Mann?

-Wer kann Angaben zu der Person oder seinem Aufenthalt machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell