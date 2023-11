Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand nach Ladendiebstahl - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Essen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (9. November) soll ein Mann versucht haben, in einem Lebensmittelgeschäft im Essener Hauptbahnhof, alkoholische Getränke zu stehlen. Anschließend wehrte er sich vehement gegen die Maßnahmen der Bundespolizisten und bedrohte diese.

Gegen 15:30 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen durch einen Mitarbeiter eines Discounters im Hauptbahnhof Essen darüber in Kenntnis gesetzt, dass es zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Daraufhin begaben sich die Bundespolizisten zu der Filiale. Dort trafen sie auf den 37-Jährigen, der sich zunächst einsichtig und kooperativ verhielt.

Zur Feststellung seiner Identität, wurde der deutsche Staatsbürger den Diensträumen zugeführt. Auf dem Weg dorthin schlug seine Stimmung plötzlich um und er wurde zunehmend aggressiver. Als er den Beamten mit Schlägen drohte und dabei seine Faust ballte, fixierten sie ihn. Dabei leistete der Essener erheblichen Widerstand, indem er seine Arme sperrte und sich gegen die Laufrichtung stemmte.

Die Überprüfungen seiner Personalien ergaben, dass der Tatverdächtige bereits mehrfach, wegen diverser Straftatbestände, polizeilich in Erscheinung getreten war.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der Polizeibekannte mit 1,76 Promille alkoholisiert war. Anschließend nahmen die Bundespolizisten den Aggressor fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam in Essen. Von hier aus wird er in naher Zukunft einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Außerdem wird sich der Deutsche wegen des Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell