Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: 5 km lange Ölspur Marienthaler Straße

Schermbeck (ots)

Am Montagabend wurde der Löschzug Schermbeck um 20:40 Uhr mit dem Stichwort "Ölspur" in die Marienthaler Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde eine Ölspur, beginnend auf der Tankstelle Drevenack, mit einer Gesamtlänge von circa 5 km auf dem Postweg und weiterführend auf die Marienthaler Strasse festgestellt. Die Ölspur erstreckte sich auf beide Fahrtrichtungsstreifen und wurde von den Einsatzkräften bis zu ihrem Ende auf einer Feldzufahrt erkundet. Neben dem Ordnungsamt der Gemeinde Hünxe wurde eine Spezialfirma für die Beseitigung der Ölspur angefordert. Mit deren Eintreffen wurde die Einsatzstelle an die Reinigungsfirma übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 22:50 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell