Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Über anderthalb Jahre in die Justizvollzugsanstalt - Bundespolizei verhaftet Drogenhändler

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag (08.11.2023) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein 29-jähriger Deutscher zur Ausreisekontrolle vorstellig, welcher beabsichtigte, nach Kayseri/Türkei zu fliegen. Hierbei jedoch wurde festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte knapp eine Woche zuvor einen Haftbefehl wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen den im November 2021 zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe Verurteilten erlassen. Hiervon verblieben ein Jahr und sieben Monate Restfreiheitsstrafe. Da sich der Mann der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizei wurde der in Bottrop lebende Mann an die Justizbehörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell