POL-WAF: Beckum. Informationsstand zum Thema "Mobilität im Wandel"

Warendorf (ots) - Am 14.02.2024, um 20:50 Uhr, kurz vor Ladenschluss, betraten drei bisher unbekannte, maskierte Täter einen Verbrauchermarkt an der Vorhelmer Straße in Beckum und gingen unmittelbar zum Kassenbereich. Dort bedrohte einer der Täter die Kassiererin mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Geld. Dieses sollte die Kassiererin in einen mitgebrachten schwarzen Rucksack legen, den ihr ein weiterer ...

mehr