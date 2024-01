POL-UN: Kamen - Zeugen nach Brandstiftung von Kleinkraftrad gesucht

Unna (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch kam es am 18.01.2024 in der Zeit von 17.10 Uhr bis 19.40 Uhr in der Dresdener Straße in Unna. Im Tatzeitraum hebelten die bislang unbekannten Täter das Fenster des Schlafzimmers auf und durchsuchten die Schränke. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur Tatbeute gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Unna unter 02307 921 3120 oder per Mail an ...

