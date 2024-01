Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Polizeieinsatz

Nachtragsmeldung

Friesenheim (ots)

Friesenheim - Polizeieinsatz / Nachtragsmeldung

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen in Friesenheim nahezu beendet sind, bei denen unter anderem mehrere Kräfte umliegender Polizeireviere und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, haben die eingeleiteten Ermittlungen erste Erkenntnisse zutage gebracht. Demnach sollen zwei Schüler auf ihrem Nachhauseweg gegen 12.45 Uhr von einem Mann beleidigt worden sein. Der zunächst Unbekannte soll hierbei aus noch ungeklärten Gründen eine Schusswaffe mit sich geführt haben. Aufgrund weiterer umfangreicher Recherchen geriet im weiteren Verlauf ein 56 Jahre alter Mann in Verdacht, mit dem Vorfall in Verbindung zu stehen. Der Verdächtige wurde in der Folge durch Spezialkräfte widerstandslos vorläufig festgenommen. Hierbei wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern nun an.

/ya

Ursprungsmeldung vom 09.01.2023, 14.47 Uhr

Friesenheim - Polizeieinsatz

Aufgrund eines verdächtigen Vorfalls am heutigen Dienstagmittag kommt es aktuell im Zentrum von Friesenheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Zeugen berichten von einer Bedrohungssituation kurz vor 13 Uhr, weshalb sie daraufhin die Polizei kontaktierten. Nach derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften in Friesenheim präsent.

/ks /ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell