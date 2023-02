Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Radfahrerin stürzte: Wer kann Hinweise geben?; Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung bei Faschingsveranstaltung und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Radfahrerin stürzte: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(fg) Am Freitagmorgen ereignete sich in der Senefelderstraße im Bereich der 110er-Hausnummern eine Unfallflucht, wobei eine 53 Jahre alte Radfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog; die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun eine Zeugin, die erste Hilfe leistete sowie zwei junge Radfahrer im Alter von etwa 10 Jahren, die den Unfall offenbar verursachten. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Jungen gegen 8.20 Uhr auf der Senefelderstraße in Richtung Humboldstraße auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs. Als die 53-Jährige auf den Radweg einfahren wollte, musste sie laut ihren Angaben ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden; die Frau stürzte und verletzte sich unter anderem am rechten Knie. Die Unbekannten, die den Sturz offensichtlich mitbekommen hatten, radelten davon. Eine 40 bis 50 Jahre alte Frau, die etwa 1,60 Meter große war, half der gestürzten Radlerin auf. Da sie als Zeugin in Betracht kommt, bitten die Unfallfluchtermittler diese Helferin sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Diebe waren auf der Baustelle zugange - Dietzenbach

(cl) Diebe stahlen zwischen Freitag, 19 Uhr und Montag, 7 Uhr, von einer Baustelle in der Messenhäuser Straße mehrere hundert Meter Kupferkabel. Hierzu öffneten die Täter den Bauzaun und transportierten ihre Beute wahrscheinlich mit einem Fahrzeug ab. Die Polizei Dietzenbach bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

3. Gegen geparktes Auto und Hecke gefahren: 22.000 Euro Sachschaden - Seligenstadt

(fg) Unter Alkoholeinfluss soll ein 68 Jahre alter Mann aus Mainhausen am Montagabend in der Jahn- sowie der Kapellenstraße mit seinem Opel Astra gleich zwei Unfallfluchten begangen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge streifte ein Opel kurz vor 20 Uhr in der Jahnstraße einen im Bereich der 30er Hausnummern geparkten weißen Skoda Octavia; hierbei wurden das hintere Fahrzeugheck sowie die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Ein Zeuge hatte einen Knall gehört, einen Opel davonfahren gesehen und folgerichtig die Polizei informiert. Eine Streifenbesatzung machte sich sodann auf den Weg und suchte das Umfeld nach Spuren zur Unfallflucht ab. In der Kapellenstraße fanden die Beamten in einem beschädigten Gebüsch den gesamten Frontstoßfänger eines Autos mit einem daran befindlichen Kennzeichenschild. Kurz darauf suchten die Beamten die Wohnanschrift des Halters auf und trafen den mutmaßlichen Unfallverursacher an, welcher augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde ein Wert von 0,9 Promille angezeigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Aufgrund der Alkoholisierung ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugensuche: Diebe entwenden Kupferkabel und Container - Hanau

(cl) Unbekannte haben über das Wochenende von einem Firmengelände in der Canthalstraße mehrere Tonnen Kupferkabel und einen Container entwendet. In der Zeit von Freitag, 16 Uhr und Montag, 6.30 Uhr, beschädigten die Diebe die Überwachungskameras und brachen das Schloss am Eingangstor zum Gelände auf. Um ihre Beute abzutransportieren, müssten die Täter ein Fahrzeug, wahrscheinlich einen Lastkraftwagen, benutzt haben. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Unfallflucht: Leichtverletzte Autofahrerin - Wer sah den Zusammenstoß? - Bad Soden-Salmünster

(cl) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen auf der Landesstraße 3196, bei der eine 26-jährige VW-Fahrerin leichtverletzt wurde, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe Zeugen. Die Frau aus Bad Soden-Salmünster war gegen 6.10 Uhr mit ihrem schwarzen VW Passat aus Romstahl kommend auf der Landesstraße 3196 in Richtung Marborn unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine unbekannte Person in einem Sprinter, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, von einem Feld-/Waldweg auf die Landesstraße 3196 auf. Offenbar übersah der Unbekannte den VW Passat, weshalb es trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung der Fahrerin zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Sprinters fuhr einfach davon. Nach Einschätzungen der aufnehmenden Polizeibeamten entstanden an dem gesuchten Sprinter Schäden an der Fahrzeugfront. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung bei Faschingsveranstaltung - Sinntal/Sterbfritz

(fg) Nach einer gefährlichen Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen auf einer Faschingsveranstaltung in der Mehrzweckhalle in der Straße "Am Rathaus" sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug ein Unbekannter, gegen 1 Uhr, einem 19-Jährigen eine Flasche auf den Kopf und verletzte diesen im Anschluss zudem im Rückenbereich. Ein weiterer 19-Jähriger, der dazwischen gegangen war, verletzte sich an der Hand. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach, 14.02.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

