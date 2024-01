Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Gaggenau (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten in den frühen Dienstagmorgenstunden einen 24-jährigen Citroen-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, welcher seinen Pkw offensichtlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Gegen 03:55 Uhr wurde der 24-Jährige, als er von Gaggenau in Richtung Gernsbach unterwegs war, einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Im Verlauf der durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine aktuelle Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein durchgeführter Drogentest ergab ebenfalls einen positiven Befund. Die Weiterfahrt wurde dem Mann anschließend untersagt. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft. /an

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell