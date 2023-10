Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Israelische Flagge auf Rathausplatz beschädigt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Freitagabend rissen zwei Personen eine israelische Flagge von einem Fahnenmast am Rathausplatz und versuchten diese offenbar anzuzünden. Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei über einen Vorfall auf dem Rathausplatz informiert. Zwei Personen hätten eine israelische Flagge von einem Fahnenmast gerissen und anschließend versucht, diese anzuzünden. Passanten hätten eingegriffen und das Entzünden der Flagge verhindert. Anschließend flüchteten die beiden Personen und ließen die Flagge am Rathausplatz zurück. Zeugen vor Ort konnten gegenüber der Polizei die beiden Personen beschreiben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierte eine Polizeistreife zwei männliche Personen in der Bürgermeister-Fischer-Straße, die grundsätzlich Ähnlichkeit mit der vorliegenden Beschreibung aufwiesen. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Tat und klärt dabei auch, ob die beiden kontrollierten Personen als Tatverdächtige in Betracht kommen. Die israelische Flagge wurde auf dem Rathausplatz sichergestellt und wird zeitnah an die Stadt übergeben. Die Flagge wurde augenscheinlich durch Brandlöcher beschädigt.

