Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Illegale Müllablagerung

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Donnerstag (12.10.2023) wurde in einem Feld an der Mühlhauser Straße eine illegale Müllablagerung festgestellt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter lagerten in einem nicht näher bekannten Zeitraum unter anderem Fernseher, Reifen und anderen Unrat ab.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell