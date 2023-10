Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Mittwoch (11.10.2023), gegen 18.15 Uhr, ereignete sich bei einem Wohn- und Geschäftshaus in der Haunstetter Straße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleintransporters beschädigte das Fundament einer Außentreppe und entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

