Polizei Aachen

POL-AC: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Unfall am Blücherplatz ist gestern Morgen (11.10.2023, 7.50 Uhr) ein E-Scooter-Fahrer verletzt worden. Eine 32-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Sigmundstraße in Richtung Europaplatz unterwegs war, erfasste den 22-jährigen Scooterfahrer beim Einbiegen an der Einmündung zum Blücherplatz. Der Mann hatte den Fahrradschutzstreifen am Blücherplatz in Fahrtrichtung Europaplatz genutzt. Er wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (am)

