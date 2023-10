Polizei Aachen

POL-AC: Schneller Erfolg - Tankstellenräuber festgenommen

Herzogenrath (ots)

Wie wir gestern (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5621035) berichteten, ereignete sich Sonntagmorgen ein Tankstellenüberfall in der Erkensstraße. Der Täter flüchtete zunächst unerkannt mit der Tatbeute.

Unerkannt blieb er am Ende jedoch nicht: Ein junger Mann ist gestern Mittag (09.10.2023) bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Bahnhofstraße erwischt worden. Der Ladendetektiv rief die Polizei.

Während der Sachverhaltsaufnahme fiel einem der beiden Polizisten der Polizeiwache Nord die markante Bekleidung des Ladendiebs auf. Er erinnerte sich sofort an den Tankstellenraub am Sonntagmorgen, bei dem der Räuber genau diese trug.

Er belehrte den Mann über seine Rechte und eröffnete ihm seinen Verdacht. Der zeigte sich geständig. Im Rucksack fanden die Polizisten schließlich noch eine Schreckschusspistole. Sie nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest, der heute dem Haftrichter vorgeführt wird. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell