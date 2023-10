POL-AC: Korrektur zur Versuchten Geldautomatensprengung (Meldung vom 09.10.2023)

Aachen (ots) - In der Nacht zu Montag (09.10.2023) haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten im Foyer einer Bank in Aachen-Schleckheim zu sprengen. Nach derzeitigem Stand sollen die zwei maskierten Tatverdächtigen um 3.34 Uhr beim Aufhebeln der Eingangstür der Filiale auf der Aachener Straße den Alarm ausgelöst haben. Als sie sich am Geldautomaten zu schaffen ...

