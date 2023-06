Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, An der Selde, Sonntag, 11.6.23, 20.00 Uhr bis Samstag, 17.6.23, 13.20 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen blauen Pkw BMW, der in der Straße An der Selde ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt stand.

Der beschädigte Pkw stand dort vom Sonntag, 11.6.23, 20.00 Uhr bis zum Samstag, 17.6., 13.20 Uhr. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 250,- Euro. Anhand der Spurenlage könnte es sich bei dem verursachendem Fahrzeug um ein Fahrrad gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551/7005-0)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell