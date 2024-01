Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Alkoholisiert in Gewahrsam

Kehl (ots)

Da ein Mann mutmaßlich stark alkoholisiert in der Straße "Am Läger" vor einem Einkaufszentrum seinen Rausch ausschlafen würde, wurden am Montag gegen 18 Uhr die Beamten des Polizeireviers Kehl gerufen. Da der scheinbar Angetrunkene dem erteilten Platzverweis nicht Folge leisten wollte und in der Öffentlichkeit urinierte, wurde er auf das Revier verbracht. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. /sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell