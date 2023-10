Feuerwehr Minden

FW Minden: Fw-Minden: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Minden (ots)

Am Donnerstag Nachmittag gegen 15:21 wurde die Feuerwehr Minden zu einem Kellerbrand in den Ortsteil Meißen alarmiert. Über die Notrufnummer 112 wurde ein Brand in einem Kellerraum des Einfamilienhauses gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine deutliche Rauchentwicklung sowie Flammenschein durch die Kellerfenster erkennbar. Die Erkundung ergab, dass sich bereits alle Bewohner selbst in Sicherheit bringen konnten. Folglich konnte direkt mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Eine Brandausbreitung konnte durch das schnelle eingreifen verhindert werden. Insgesamt waren vier Trupps unter Atemschutz im Innenangriff eingesetzt. Im Zuge des Einsatzverlaufes wurde das gesamte Gebäude belüftet und aufgrund der Schäden an der Elektroverteilung stromlos geschaltet. Vor Ort eingesetzt waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppen aus Meißen und Bölhorst/ Häverstädt. Zwei Stunden nach Alarmierung konnte der Einsatz beendet werden.

