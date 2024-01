POL-RBK: Kürten - Frontalzusammenstoß durch Niesreiz

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Sonntag (14.01.) brachen unbekannte Täter zwischen 12:20 Uhr und 18:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Waldgürtel im Stadtteil Frankenforst ein. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von rund 3.000 Euro, teils ...

mehr