POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Einfamilienhaus in Frankenforst

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (14.01.) brachen unbekannte Täter zwischen 12:20 Uhr und 18:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Waldgürtel im Stadtteil Frankenforst ein.

Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von rund 3.000 Euro, teils hochwertige Schmuckgegenstände sowie zwei iPads inklusive Zubehör. Der Gesamtwert wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Aufgrund möglicher am Tatort hinterlassener Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Wenn Sie eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz wünschen, wenden Sie sich gerne an das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444. (ch)

