POL-RBK: Bergisch Gladbach - Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht nach schwerem Raub mit Fotos nach Tätern

Burscheid (ots) - Am gestrigen Mittwoch (10.01.) informierte die Bewohnerin einer Wohnung in der Straße Heide die Polizei, nachdem sie einen Einbruch in ihr Zuhause festgestellt hatte. Der oder die bislang unbekannten Täter brachen während der Abwesenheit der Bewohnerin zwischen 06:45 Uhr und 17:10 Uhr in die Wohnung ein, indem sie die Wohnungseingangstür aufhebelten. Im Flur und im Schlafzimmer durchsuchten sie ...

