Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Wohnungseinbruch in Hilgen

Burscheid (ots)

Am gestrigen Mittwoch (10.01.) informierte die Bewohnerin einer Wohnung in der Straße Heide die Polizei, nachdem sie einen Einbruch in ihr Zuhause festgestellt hatte.

Der oder die bislang unbekannten Täter brachen während der Abwesenheit der Bewohnerin zwischen 06:45 Uhr und 17:10 Uhr in die Wohnung ein, indem sie die Wohnungseingangstür aufhebelten. Im Flur und im Schlafzimmer durchsuchten sie Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte während der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf, führte eine Spurensicherung durch und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu diesem Einbruch machen können. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen.

Wenn Sie eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz wünschen, kontaktieren Sie gerne das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell